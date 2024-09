Bratlien: – Vurderer å anmelde lekkasje av lydopptak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Høiby har tatt opp samtalen. Han har aldri sendt denne til noen. Det skal derfor ikke være mulig for Se og Hør å få tak i denne på lovlig måte. Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved flere sider av lovligheten rundt dette. Vi vurderer derfor anmeldelse, sier Bratlien til TV 2.

Opptaket er skaffet på «vanlig journalistmåte», sier redaktør Ulf André Andersen i Se og Hør til TV 2. Han ønsker ikke å kommentere Bratliens uttalelse utover dette.

Det var tirsdag denne uken at ukebladet publiserte lydopptaket av det som skal være deler av en forebyggende samtale mellom politiet og Høiby. Politiet har tidligere uttalt at opptaket var helt ukjent for dem.

Høiby ble igjen pågrepet sent fredag kveld for brudd på besøksforbudet mot den fornærmede kvinnen etter hendelsen 4. august. Politiet begrunnet pågripelsen med at de mente det var gjentakelsesfare. Han ble løslatt lørdag.

Ifølge Bratlien nekter Høiby straffskyld for brudd på besøksforbudet. Politiet har opplyst at Høiby har nektet å forklare seg, noe Bratlien har hevdet at ikke stemmer.

