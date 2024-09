Snekkestads bistandsadvokat: Vi hadde håpet at Høiby lot seg avhøre

Lørdag bekreftet politiet at Høiby er siktet for mishandling i nære relasjoner mot Snekkestad og Nora Haukland, som begge har vært kjærester med Høiby.

– Det er jo en alvorlig siktelse, det er det ingen tvil om. Men for min klient er det ikke så avgjørende hvilken paragraf som brukes, men at hun får fortalt sin historie, sier Petter Grødem til NTB lørdag ettermiddag, kort tid etter at det ble kjent at Høiby er løslatt igjen.

Grødem påpeker at det har gått lang tid uten at Høiby har blitt avhørt, og at uvissheten tærer på.

– Vi hadde en tanke om at nå kunne det kanskje være på tide å forklare seg. Nå har det gått lang tid, og det er tungt å bære. Det er et vanvittig medietrykk, det er det forståelse for, men det er et voldsomt trykk – og samtidig den usikkerheten om hvordan han stiller seg til siktelsen, sier Grødem.

Han er positiv til hvordan politiet prioriterer saken.

– Mitt inntrykk er at de tar dette på største alvor, sier han.

