Milliardær kjøper nok et skisenter

Alpinco eies av milliardær Arthur Buchardt og sønnen Anders Buchardt.

– Oppdal er en perle både sommer som vinter, og det skal vi sørge for at flere oppdager. De siste månedene har vi brukt god tid på å bli kjent i fjellet og i bygda. Mulighetene som ligger her, er helt unike, sier daglig leder Odd Stensrud i Alpinco om oppkjøpet.

Han understreker at det ikke vil skje store endringer fra dag én, men at selskapet har store og langsiktige planer for Oppdal som både ski- og helårsdestinasjon.

Oppdal skisenter har siden 2011 vært eid av Wenaas-gruppen. Kjøpesummen på skisenteret er ikke kjent.

