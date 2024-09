Tre menn siktet for drapsforsøk etter skyting i Oslo 2. august

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

To av dem blir fremstilt for varetektsfengsling i dag, siktet for medvirkning til drapsforsøk. Den tredje pågrepne blir fremstilt lørdag, opplyser politiadvokat Anne Cathrine Ingulstad Aga til NTB.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 19.52 fredag 2. august. Skytingen skjedde i et boligområde ikke langt fra sykehjemmet på Ammerud.

Vitner til hendelsen beskrev det som hadde skjedd som en målrettet skyting, noe som fikk politiet til å etterforske hendelsen som et drapsforsøk.

Innsatsleder Kristoffer Bang fortalte til pressen at minst to personer skal ha løpt fra stedet.

– Det ser ut til å ha vært en konflikt mellom minst to parter, trolig to personer, sa Bang.

En revolver ble funnet liggende på bakken på stedet.

