Død person funnet i Meråker identifisert – var savnet mann

Det bekrefter politiet i en pressemelding fredag.

– Levningene som ble funnet i skogen i Meråker søndag 8. september er nå sikkert identifisert. Det er den savnede Gaute Strid fra Kopperå som er funnet. Han har vært savnet siden desember 2022. De pårørende er varslet, skriver politiet.

De skriver videre at ingenting per nå tyder på at det har tilstøtt ham noe kriminelt.

– Funnstedet og levningene har så langt ikke gitt noen konkrete holdepunkt for at det har skjedd noe straffbart, sier Øyvind Jørgensen, politifaglig etterforskningsleder i Trøndelag politidistrikt.

