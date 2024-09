Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal melder seg ut av Høyre

– Jeg kan bekrefte at Sissel Knutsen Hegdal i dag har meldt seg ut av Høyre, sier Trond Birkedal, Hegdals rådgiver og daglig leder i kommunikasjonsbyrået Worsøe, til Stavanger Aftenbladet.

Utmeldelsen kom etter et krisemøte i Stavanger Høyre torsdag, der en enstemmig bystyregruppe vedtok at de ikke ønsket Knutsen Hegdal tilbake som ordfører.

– Sissel fortalte oss i forrige uke at hun går av som ordfører. En enstemmig bystyregruppe mener at det var en riktig beslutning. Det er viktig at vi nå får en avklaring på når vi får en fritakssøknad, sa fungerende gruppeleder Hilde Karlsen i en pressemelding torsdag kveld.

– Vi vil takke Sissel for den innsatsen hun har lagt ned over mange år for partiet og for jobben hun har gjort som ordfører, la hun til.

