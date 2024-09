NVE venter kraftig hopp i nettleien fram mot 2030

– Det er dyrt å bygge nett, og det ligger an til betydelig økning i nettleien fremover, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til VG.

I en ny rapport om fremskriving av nettleie for perioden 2024–2030 kommer det fram at økningen for Trøndelag trolig blir på 30 prosent, Østlandet får en økning på 25 prosent, Nord-Norge får en økning på i underkant av 25 prosent, mens nettleien på Sørlandet og Vestlandet vil trolig øke med rett under 20 prosent.

Økningene er før prisstigning, moms og andre avgifter. Dermed vil den faktiske nettleien også avhenge av utviklingen i priser og avgifter de neste årene.

Vassdrags- og energidirektør Lund sier at økningene kommer som følge av utbygging av nettet. Han understreker samtidig at det er usikkert nøyaktig hvor mye nettleien vil øke.

