– Det kjører kinesiske biler ned i stortingsgarasjen

Hvem: Magnus Mæland

Hva: Ordfører i Sør-Varanger, representerer Høyre

Hvorfor: Sør-Varanger kommune vil utvikle Kirkenes havn og har snakket med Kina. Dette liker ikke Regjeringen.

Jonas Gahr Støre er i Kina og prater med kineserne. Men det får ikke dere lov til. Hvor provosert blir du av det?

– Jeg har sagt at jeg er smått provosert. Men jeg snakker jo ikke med kinesere som politiker. Jeg har to tanker i hodet. Tanke nummer én: Når det kommer til politikk med Kina, så er det Utenriksdepartementets rolle, og det er fordi at dette er et autoritært regime. De holder jeg meg unna. Jeg snakker med Finland, jeg snakker med Sverige, USA, Nato og EU. Jeg bruker tiden min på vestlige demokratier fordi det gjør livet betydelig mer ukomplisert.

Og tanke nummer to?

– På andre siden er det økonomi. Og da er det private selskaper, norske private selskaper, som har kontakter i Kina. Det er ting som er utenfor vår kontroll. At et av verdens største logistikkselskaper som kinesiske Cosco snuser på nordlig sjørute, det er ikke noe av verken jeg eller statsministeren rår over. Og når det kommer til en ny handelsrute her, så er ikke det heller noe som verken jeg eller statsministeren rår over. Det jeg etterspør er en politikk for framtiden.

Hva er det dere egentlig vil gjøre med Kirkenes havn?

– Her er det mulighet for omlasting og logistikkhub i en ny handelsrute. Og Norge som en sjøfartsnasjon bør i hvert fall ha en politikk for den nordlige sjøruta med alt det betyr av inntekter for nasjonen, men også aktivitet i Øst-Finnmark

Men før helga sa justisminister Emilie Enger Mehl at departementet kan si nei til kinesiske investeringer i havna. Hva er alternativene?

– Alternativene er da at hvis det er i nasjonens interesse, så må man ha noe nasjonalt eierskap. Vi har hatt en stor havnedebatt her lenge som var basert på olje og gass fra Russland. Men jeg mener Norge må ha evnen til å tenke 20 år fram i tid. Hva skjer om 20 år med en eventuelt ny handelsrute på toppen av kloden? Vel, det tror jeg kan ha kolossal betydning hvis den er interessant for næringslivet. Kan man tjene penger på det? Dette er ikke noe verken jeg eller statsministeren heller rår over. Hvis vi vil ha fullstendig offentlig kontroll over det her, må det offentlige investeringer til.

Er det vilje til offentlig investering, eller er det bare snakk om for eksempel kinesiske selskaper?

– Det jeg rår over, er der vi har offentlig eiendom, og det forvaltes av Kirkenes havn. Vi har vært tydelige på at vi aldri vil gå med på at kritisk infrastruktur skal havne i hendene til selskaper som har opprinnelse i land vi ikke har sikkerhetssamarbeid med.

Enn hva med private aktører?

– Når det kommer til private aktører, så har vi lite eller ingenting vi skulle ha sagt. Da er det sikkerhetsloven som bestemmer, og da er det regjeringen som må ta ansvar. Men to og en halv time unna har vi en gruve i Tana som er eid av Elkem og som igjen er eid av kineserne. Cosco legger til i mange norske havner, og jeg bruker å spøke med at det kjører kinesiske biler ned i stortingsgarasjen. Vi er et lite land med en åpen økonomi som er veldig positivt. Men vi skal ikke være naive, kanskje det er på tide å bli litt kyniske også.

Hvis det blir så lukrativt med en nordlig sjørute, burde ikke det da være lett å få andre investorer enn kinesiske til Kirkenes?

– Det vi etterlyser er jo en nasjonal politikk for fremtiden. Vi har den geografiske lokasjonen vi har, og vi har en verdensorden hvor det er noen som aksepterer spillereglene, og noen som helt tydelig ikke gjør det. Russland har gått over, Kina utfordrer. Så hvordan skal vi tenke for å sikre norske sikkerhetspolitiske og økonomiske interesser? Da må det en viss grad av kynisme inn i norsk politikk. Ønsker vi at vi skal være en hub for en ny handelsrute eller ikke? Og hva er sannsynligheten for det? Jeg tror nok det vil bli mer og mer aktuelt ettersom tiden går. Bekymringen min er at vi i Norge går for sakte. At vi kun tenker tre måneder fram i tid, eller kun tenker fram til neste valg.

Hva gjør du når du slapper av?

– Da ligger jeg som en døgenikt på sofaen og tenker at jeg burde trene mer.

Hvem vil du ha stått fast i heisen med?

– Charlotte, samboeren min.

