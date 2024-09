Eide skal delta på ministermøte om Midtøsten

Flere utenriksministre fra land i Midtøsten, deriblant Palestina og Saudi-Arabia, og flere europeiske land deltar også på møtet, opplyser utenriksdepartementet i en pressemelding.

Formålet med møtet er ifølge departementet å fortsette koordineringen mellom arabiske og europeiske land om hvilke steg som må tas for å realisere tostatsløsningen. Møtet er en oppfølging av ministermøtene i Riyadh og Brussel tidligere i år.

– Samtidig som at det haster med å få til en våpenhvile, fortsetter arbeidet for å få i gang en politisk prosess hvor tostatsløsningen er målet. Den dagen en våpenhvile måtte komme på plass, må vi huske at det ikke i seg selv er en varig løsning. Da starter et minst like krevende arbeid om «dagen etter». Og uten en idé om veien videre, kan det også bli vanskelig å få til en våpenhvile, sier Eide og fortsetter:

– Det må derfor legges planer for hvordan vi skal styrke den palestinske myndigheten og hvordan Gaza bør styres og gjenoppbygges på sikt.

