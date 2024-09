Visepolitimesteren i Oslo ble orientert om samtale med Marius Borg Høiby

Det bekrefter Oslo politidistrikt overfor flere medier onsdag etter at Se og Hør først fikk det opplyst.

– Beslutningen ble tatt av enhetsleder sentrum. Politiet har et utvidet sikkerhetsansvar for kongefamilien og medlemmene, og visepolitimester ble derfor orientert, opplyser enhetsleder Frode Larsen ved Enhet sentrum onsdag.

Visepolitimesteren er den som rager nest øverst på rangstigen i landets største politidistrikt.

Tirsdag publiserte Se og Hør et opptak av det som skal være deler av samtalen mellom politiet og Høiby. Der det går fram at politimannen advarer Høiby om at han var blitt observert sammen med personer politiet mener selger narkotika i stor stil. De sa også at de håpet at han skulle ta grep om forholdet sitt til rus.

Det ble videre uttalt at en slik samtale ikke var noe politiet vanligvis gjorde med folk. Til Aftenposten uttalte Frode Larsen at politiet vurderte at det var hensiktsmessig å gjennomføre en slik samtale med Høiby.

– Politiet hadde bekymring rundt Marius Høiby på bakgrunn av miljøet han var i. Og vi valgte derfor å ta en forebyggende samtale med ham, skriver Frode Larsen.

27-åringen er siktet for trusler, kroppskrenkelse og skadeverk mot en ekskjæreste, og to andre ekskjærester har anklaget ham for psykisk og fysisk vold.

Les også: Stort intervju med Øystein Sunde: – Det er første gang jeg ble nektet spilt i radioen. Vi lo godt av det (+)

Les også: Vil ikke svare om Høiby-saken