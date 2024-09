– Av respekt for alle involverte i den saken, ber jeg om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere denne saken på nåværende tidspunkt, sa kronprinsessen på spørsmål fra NTB under fylkesbesøket i Selbu.

Les også: Jokke: Stadig større etter 60 år (+)

Les også: Uværet herjer – dette bør du sjekke (+)

Les også: Anmeldelse: Det glitrer av både sangprestasjoner og kostymer i «The Bodyguard» (+)

Les også: Høstutstillingen: Har vi for mange kunstnere? (+)