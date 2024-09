Folkehelseinstituttet: Økt resistens mot antibiotika hos enkelte bakterier

Siden 2012 har det vært en reduksjon på 23 prosent i antibiotikabruk. Forbruket er nå tilbake til noenlunde samme nivå som før pandemien, ifølge FHIs årsrapport om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker i 2023.

– Men til tross for nedgang i antibiotikabruk, viser undersøkelser en markant økning av antibiotikaresistens for enkelte bakterier, som vi ikke ønsker at skal etablere seg i norsk helsetjeneste, sier leder Gunnar Skov Simonsen for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober. Han er tilknyttet Universitetssykehuset i Nord-Norge og FHI.

Simonsen knytter økningen til økt reisevirksomhet til land med høy forekomst av resistens.

– Det er viktig å styrke smittevernet i helsetjenesten for å hindre at resistente bakterier, virus og sopp etablerer seg der, samt å jobbe internasjonalt mot antibiotikaresistens for å opprettholde den relativt lave forekomsten av resistens som vi har i Norge i dag, sier han.

Resultatene som presenteres i rapporten, viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede både i husdyrholdet og i helsevesenet.

