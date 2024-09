Mange norske Afghanistan-veteraner sliter med sinne

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tidligere har forskningen viet mest tid og ressurser på å vurdere dem som får posttraumatisk stressyndrom (PTSD) etter utenlandstjeneste på oppdrag for Forsvaret. I en stor undersøkte blant veteraner fra Afghanistan er det imidlertid oppdaget at så mange som 8,4 prosent strever med det som kalles «problematisk sinne», skriver Forskning.no.

Funnet er gjort av forsker Andreas Espetvedt Nordstrand ved Institutt for psykologi ved NTNU. I en undersøkelse blant 9200 veteraner svarte 6205 på detaljerte spørsmål om psykisk helse i etterkant av tjenesten. Der kom det fram at 2,9 prosent led av PTSD, og 5,1 prosent strevde med søvnløshet. Men for første gang ble også spørsmål om sinneproblemer kartlagt blant norske veteraner.

– I nyere tid har vi sett at det ofte er andre ting enn frykt som skaper dårligere helse hos veteraner. Det kan dreie seg om å bevitne lidelse eller død hos andre eller eksponering for alvorlige moralske overskridelser, sier Nordstrand.

Sinneproblemer, også kalt problematisk sinne, er når en person blir så ofte, intenst, hyppig og langvarig sint at det i betydelig grad forstyrrer funksjon, sosialt liv og livskvalitet for den som rammes, skriver Forskning.no.

– Dette betyr at vi potensielt har underestimert noe hvor mange veteraner som sliter med psykiske vansker etter tjeneste i Afghanistan, sier Nordstrand.

Les også: «Ukjent» Nav-grep hjalp uføre Lars ut i 100 prosent fast jobb (+)