Trond Giske frifunnet for det meste av kravet fra håndverker

Dommen falt i Oslo tingrett fredag formiddag.

Håndverkerfirmaet Salvatori Bad krevde at Giske dekket 117 timers tilleggsarbeid, beregnet til over 120.000 kroner. Retten avviser det aller meste av kravet, men tilkjenner firmaet 7000 kroner for totalt 8 timer tilleggsarbeid.

Giske må også ut med rundt 53.000 kroner i henhold til det partene hadde avtalefestet. Han er imidlertid tilkjent nesten 30.000 kroner i erstatning fra Salvatori Bad for arbeid han har måttet hyre andre til å gjøre.

Giske sto overfor et betydelig økonomisk krav fra håndverkerfirmaet Salvatori Bad for arbeid firmaet utførte på badet i hans bolig på Grünerløkka i Oslo i 2021.

Ifølge E24 var den opprinnelige prisen for oppussingen 280.000 kroner. Selskapet mener de har utført tilleggsarbeid for 140.000 kroner og krever betaling med renter. Selskapet anførte i retten at arbeidet var helt og holdent i henhold til Giskes egne ønsker, og at det har opplyst tilstrekkelig om prisendringer.

Giske sa i sin rettslige forklaring at han ville unngå denne typen tvist. Han var opptatt av å skrive en detaljert fastprisavtale med håndverkerne for å unngå at det underveis skulle dukke opp «ekstraarbeider som blir ekstra dyrt».

– Sakens kjerne er en klassisk håndverkerfelle, sa Giske i retten.

Kommentar: Guess who’s back (+)

Les også: Giske: – Jeg tror alle politikere til en viss grad er kontroversielle (+)