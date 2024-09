Fyllekjørte med usikret vedstabel på tilhenger

BERGEN (Dagsavisen): Mens sprengkulde herjet i Bergen før jul i fjor, bestemte mannen i 50-årene seg for å kjøre et lass med ved hjem til kjæresten.

Problemet var at han kvelden før hadde drukket ti halvlitere med øl og tatt noe sovemedisin før han la seg.

Og selv om han ventet til utpå ettermiddagen neste dag, var han på ingen måte edru da han ble stoppet av en politimann som hadde fått tips om uvøren kjøring.

Bilisten fremsto da som sløv og sen i bevegelsene. Den påfølgende blodprøven avslørte at han hadde 0,35 i promille, og en påvirkning fra sovepillene som tilsvarte minst 1,2 i promille.

Falt av under oppbremsing

Bak på bilen hang også tilhengeren, fylt til over randen med vedkubber. Vanligvis dekket han til vedlast med en presenning, men denne var borte vekk den aktuelle dagen, forklarte mannen da saken var oppe for Hordaland tingrett forrige uke.

Likevel la han ut på veiene med vedstabelen liggende løst på hengeren. Ved et tilfelle måtte han bremse i all hast bak en buss som hadde stoppet opp. Bilen hans kom så vidt borti bussen, mens noen av vedkubbene falt av.

«(...) Bilder viser at veden var stablet relativt høyt på tilhengeren. For retten fremstår det helt klart at veden vil kunne falle av og forårsake skade under kjøring (...)» heter det i den ferske dommen mot mannen, hvor retten konkluderte med at han utgjorde en «betydelig risiko for sine omgivelser».

Tre ganger tidligere er mannen dømt for ruspåvirket kjøring.

Betinget fengsel

I utgangspunktet skulle episoden resultert i ubetinget fengsel i en lengre periode. Men fordi det forelå formildende omstendigheter, som en uforbeholden tilståelse og en noe krevende helsesituasjon, ble mannens fengselsstraff på 45 dager gjort betinget.

I tillegg fikk han en bot på 60.000 kroner, og mistet førerkortet i to år og tre måneder.

