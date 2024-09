Miljødirektoratet ønsker stans av alt fiske i deler av Oslofjorden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det innebærer forbud mot tråling og annet yrkesfiske, og fritidsfiske i ti år, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Fiskeridirektoratet foreslo før sommeren tre alternativer for tiltak i Oslofjorden. Miljødirektoratet har nå levert sin anbefaling og mener forslaget som innebærer fiskestans i de tre områdene, i størst grad kan bidra til en renere fjord.

– Vi støtter Fiskeridirektoratets alternativ som går ut på nullfiske i viktige deler av fjorden og mener det er nødvendig for å nå målene i tiltaksplanen for Oslofjorden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Tiltaksplanen er tydelig på at det må tas grep i fiskerinæringen for å bedre miljøtilstanden i fjorden, ifølge Hambro.

En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser dessuten at fritidsfiske og yrkesfiske til sammen er den største påvirkeren i Ytre Oslofjord.

– Det haster med å redde Oslofjorden. Jeg er fornøyd med at både Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet nå har kommet med sine faglige råd om nye tiltak innen fiskeri i Oslofjorden. Dette legger et godt grunnlag for regjeringens videre arbeid, sier klima- og miljøminister Tore O. Sandvik (Ap).

Han skal nå vurdere hvilke nye tiltak som skal innføres.

