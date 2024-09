Elevundersøkelsen: Dårligere læringsmiljø ved fire av fem grunnskoler

– Denne utviklingen er dokumentert tidligere på elevnivå. Vi har vist at den er å finne også på grunnskolenivå og kommunenivå og til en viss grad også på videregående nivå og på fylkeskommunalt nivå, heter det i rapporten, som Utdanningsdirektoratet (Udir) har publisert.

Bare 9 prosent av skolene har hatt en positiv utvikling av læringsmiljøet over tid.

Ikke store kjønnsforskjeller

For videregående skole har 50 prosent av skolene hatt en negativ utvikling når det gjelder elevenes trivsel og motivasjon.

VG omtalte analysen først.

Det er ingen vesentlige forskjeller i hvordan gutter og jenter vurderer læringsmiljøet sitt, men jentene scorer noe lavere enn guttene på «vurdering for læring» og «mestring».

Læringsmiljøindikatorene elevene scorer dårligst på, er «motivasjon», sammen med «vurdering for læring» og «elevdemokrati og medvirkning».

Jevnt over nedgang

Det er altså en svak nedgang over tid i hvordan elevene på 7. trinn, 10. trinn og vg1 scorer på nær sagt alle læringsmiljøindikatorer.

Men i all hovedsak rapporterer elevene i undersøkelsen at de har et godt læringsmiljø. Særlig opplever de at læringsmiljøet er preget av trivsel, støtte fra lærer, at foreldre og foresatte støtter opp om skolen, at de får faglige utfordringer, og at de voksne er samkjørte når det gjelder reaksjoner på brudd på ordens- og oppførselsreglementet.

Les også: Meteorologen: – Med klimaendringene blir det våtere

Les også: Dette mener folket om norsk asylmottak i Afrika (+)

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)