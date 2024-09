Sunniva Gylver og Sturla Stålsett kan bli Veitebergs etterfølger

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stålsett er sønn av mangeårig Oslo-biskop Gunnar Stålsett. Han er professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og har et liberalt teologisk ståsted.

Sunniva Gylver er sogneprest i Fagerborg og var på 90-tallet programleder i flere livssynsprogrammer på TV. Hun har også gitt ut flere bøker.

De andre tre gjenværende kandidatene er professor Stephanie Dietrich ved VID vitenskapelige høyskole, prost i Nordre Follo Espen Andreas Hasle og prost i Bærum Ingeborg Sommer.

Krevende stilling

49 kandidater var opprinnelig foreslått til å overta Kari Veitebergs posisjon. Hun har vært biskop i Oslo siden 2017.

– Å være biskop i Oslo er en krevende og viktig stilling som det er mange forventninger til. De nominert kandidatene har stor bredde i erfaring og bakgrunn og vil på ulike måter kunne fylle rollen på en god måte. Vi vil gratulerer de fem med nominasjonen og ønsker dem Guds velsignelse over prosessen, sier Gard Sandaker-Nielsen, leder i Oslo bispedømmeråd i en pressemelding.

En biskop er et bispedømmes øverste geistlige leder og har tilsynsansvar for bispedømmets menigheter, kirkelig ansatte og øvrige medarbeidere.

Tilsetting i desember

Oslo bispedømmeråd har i forbindelse med jakten på ny biskop offentliggjort kriteriene de vil bruke. Blant kriteriene er gode lederegenskaper, formidlingsevne og «evne og lyst til å være synlig og tydelig formidle kirkens budskap i mediene».

Kirkerådet tar nå over prosessen og vil etter planen gjøre tilsetting i desember.

Oslo-biskop Kari Veiteberg varslet tidligere i år at hun gir seg som biskop og går tilbake til Kirkens Bymisjon for å være prest der. Det er veldig sjelden at biskoper slutter i gjerningen sin før pensjonstid.

