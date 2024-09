Politiet advarer mot farlig narkotisk stoff i Vesterålen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Saken er fortsatt under etterforskning, men basert på de funn som er gjort så langt, mener politiet det er viktig å advare ut fra et forebyggende perspektiv, skriver Nordland politidistrikt i en pressemelding.

Stoffet er langt mer potent enn for eksempel morfin og fentanyl og er knyttet til en rekke overdosedødsfall på landsbasis.

Metonitazen ble funnet i Vesterålen i februar og er nå oppdaget på ny i pulverform.

– Foreløpig ser politiet ingen sammenheng mellom de to sakene i Vesterålen hvor det er påvist metonitazen, men det kan ikke utelukkes at stoffet fortsatt er i omløp i regionen. Politiet vil derfor på ny fraråde på det sterkeste om inntak eller befatning med det narkotiske stoffet, da risikoen for overdose og dødsfall er svært høy, skriver politiet.

