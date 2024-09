Far dømt til betinget fengsel etter at ettåring falt ut vindu

– Min klient er fornøyd med dommen, sier mannens forsvarer Knut Lerum til NRK.

Barnet skal ha klatret opp på et bord for så å ha åpnet et vindu og falt ned omtrent fire meter. Dette skjedde mens faren var på toalettet, skriver NRK, som henviser til dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Barnet traff bakruta på bilen til en nabo før det traff bakken. Da naboen så overvåkingsvideoen som viste hendelsen, kontaktet han politiet. Barnet ble hentet av ambulanse og tatt med til legevakt, sju timer etter fallet.

Faren til barnet har forklart at det så ut som det gikk bra med barnet etter fallet. Han ventet med å kontakte legevakt både fordi han synes det så ut som at barnet var i god form og fordi han var redd for hva folk ville si. Legevakten bekreftet at barnet ikke fikk store skader av fallet.

Retten mener at barnet kunne ha fått alvorlige skader og ikke hatt mulighet til å uttrykke at det hadde smerter. Mannen ble dømt for å unnlate å gi barnet øyeblikkelig helsehjelp, og dermed satte egne interesser foran barnets akutte behov for undersøkelse og behandling.

– Blekket var ikke tørt i tingretten før Statsadvokaten anket til lagmannsretten, sier Lerum.

