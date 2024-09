Usikkerhet rundt Hvaldimirs dødsårsak – nå skal han obduseres

Hvaldimir ligger nå til kjøling i påvente av nekropsi, opplyser organisasjonen Marine Mind til NTB.

Organisasjonen har fulgt og jobbet for Hvaldimirs sak de siste årene. Den kjente hvithvalen ble observert i live rundt klokken 12 lørdag. Rundt én time senere ble hvalen observert livløs i havnebassenget, liggende med buken opp i Tananger i Rogaland. Det ble brukt kran for å heise Hvaldimir opp.

– Nå er han på kjøling, slik at han er bevart i god tilstand fram til nekropsien. Vi har koordinert dette i samarbeid med Fiskeridirektoratet. Planen er at nekropsien blir gjennomført av Veterinærinstituttet i løpet av uka, sier forsker Sebastian Strand, leder for organisasjonen Marine Mind.

Han sier det har vært stor pågang etter at nyheten om hvalens død kom – både på godt og vondt.

– Mange vil vite hvor han oppbevares nå, men vi prøver å skjerme prosessen, så det blir en verdig gang i dette, sier Strand.

Sterke reaksjoner

Han sier at de som har jobbet med hvithvalen, er svært lei seg og sjokkert over det som har skjedd.

– Samtidig har det har vært fint oppi det hele å se og oppleve hvor mange som bryr seg, at det er så mange som gir uttrykk for at han har betydd mye for dem.

Siden han dukket opp i 2019, har Hvaldimir blitt observert i en rekke norske kystbyer. Det viste seg raskt at han var svært tam. Blant annet kom han svømmende dersom han ble ropt på, likte å bli klødd rundt blåsehullet og likte å leke med folk.

– Det er en utrolig effekt når vi får marine pattedyr på svært hold, det er et privilegium.

Vil ikke spekulere

Hvaldimir ble trolig mellom 15 og 20 år gammel. Ifølge Verdens naturfond (WWF) blir hvithvaler vanligvis mellom 30 og 35 år gamle.

Da hvalen ble funnet, hadde den kun lettere overfladiske skader, som ifølge Strand ser ut til å kunne ha vært påført av sjøfugl.

– Hittil har man ikke sett noen umiddelbar forklaring på dødsfallet. Det er altfor tidlig å uttale seg, og derfor venter vi til nekropsien kommer med å gi svar, sier han.

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Tror ikke han døde naturlig

Regina Crosby Haug, leder for den frivillige organisasjonen One Whale som har fulgt Hvaldimir de siste fem årene, tror hvalen er blitt truffet av en båt.

– Vi er knust over nyheten om at Hvaldimir er funnet død, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Hun tror ikke at Hvaldimir døde av naturlige årsaker.

– Han var frisk og hadde ingen tegn på sykdom. Jeg tipper at han har blitt truffet av en båt og dødd av indre skader. Vi har dokumentert at Hvaldimir har svømt med båter, og han har tidligere blitt truffet av en båt, sier Haug.

Les også: De reiser verden rundt nesten gratis, mens bankkontoen fyller seg opp

Les også: Tørke truer med å utslette siciliansk geiterase

Les også: Gjennombrudd i mammut-forskning