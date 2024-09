Riksrevisjonen: Staten er en KI-sinke

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Over halvparten av de statlige virksomhetene Riksrevisjonen har undersøkt, har ingen erfaring med bruk av kunstig intelligens (KI). Undersøkelsen viser at samordningen er svak, og at det ansvarlige departementet ikke har tatt den nødvendige pådriverrollen.

– Digitalisering og bruk av kunstig intelligens vil være helt avgjørende for å lykkes med å opprettholde den norske velferdsstaten. Denne rapporten viser at Norge har havnet bakpå, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ikke tilfredsstillende

Konklusjonen fra Riksrevisjonen er at det er «ikke tilfredsstillende» det Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet så langt har gjort i å legge bedre til rette for at offentlig sektor kan utnytte mulighetene kunstig intelligens kan gi.

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan regjeringen ligger an til å holde lovnaden om at 80 prosent av offentlig sektor skal ha tatt i bruk KI innen 2025.

Av rundt 200 undersøkte statlige virksomheter var det under halvparten som hadde noe erfaring med utvikling og bruk av KI.

– Våre konklusjoner er at mulighetene utnyttes ulikt, og at kunstig intelligens fortsatt er lite i bruk. Samordninga er mangelfull, og den samlede innsatsen er for svak, sa riksrevisoren da han la fram rapporten mandag.

Mye å hente

Schjøtt-Pedersen viser til at den arbeidsføre befolkningen i Norge blir mindre, og at offentlig sektor må omstille seg til gjøre mer med færre ressurser. I dette bildet kan kunstig intelligens gjøre staten mer effektiv.

– Det er mye å hente. Det vi vet, er at staten foreløpig ligger bak, sa han.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) sier hun synes det er positivt at i underkant av halvparten av de statlige organisasjonene har tatt i bruk KI. Nå varsler hun en ny nasjonal digitaliseringsstrategi.

– Riksrevisjonens rapport bekrefter det vi har antatt. Vi skal styrke samordningen og styringen for at offentlig sektor skal kunne utnytte mulighetene som ligger i bruk av kunstig intelligens, sier Tung.

