Obos-prisene i Oslo med solid byks i august

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Obos-prisene steg markant i august. Det var ventet en oppgang siden prisene pleier å stige i august. I tillegg må det store prishoppet ses i lys av at prisene falt overraskende mye i juli. De to månedene må derfor ses i sammenheng, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Målt mot juni var prisen i august 1,9 prosent høyere i Oslo og 2,5 prosent høyere på landsbasis.

Tallene for juli og august må imidlertid tolkes med varsomhet, sier Monsvold. Hun viser til at tallene den siste måneden også trekkes noe opp av at det ble solgt en høyere andel ettromsleiligheter enn i juli, og de har en høy kvadratmeterpris.

Obos-prisene i hovedstaden har steget med 11,1 prosent hittil i år.

– Prisene så langt i år har steget mye mer enn vi hadde regnet med – gitt de mange renteøkningene. Tallene for august viser at boligmarkedet ser ut til å holde god fart fortsatt, sier Monsvold.

Debatt: En bransje med en nokså skamløs og blomstrende ukultur (+)

Les også: Jeg prøvde meg som mann på Tinder. Nå forstår jeg kompisen min (+)