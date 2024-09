Høyesterett: Arbeidstakere ikke yrkesskadedekket i pauser på hjemmekontor

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kvinnen var ikke «i arbeid» da skaden inntraff, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett. Retten fastslår at yrkesskadedekningen kun gjelder når arbeid faktisk utføres, selv om praksisen på ordinære arbeidsplasser gir beskyttelse også under pauser.

Den aktuelle hendelsen fant sted i juli 2018, da legen falt og skadet foten under en matpause mens hun hadde helgevakt hjemme. Etter pausen skulle hun returnere til sykehuset for å fortsette arbeidet.

Mandag kom den endelige dommen: legen har ikke rett på yrkesskadeerstatning.

To av Høyesteretts dommere var uenige i avgjørelsen. De mente at det fulgte av langvarig lovforståelse at matpauser var omfattet av yrkesskadedekningen, også i matpauser på hjemmekontor.

Dommen avklarer at arbeidstakere ikke er yrkesskadedekket når de tar pauser i hjemmet fra arbeidet.

Les også: Vestre: Ny avtale skal sikre kortere helsekøer (+)

Les også: Mener dette er nøkkelen for å få flere flyktninger i jobb (+)