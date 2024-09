I dag tas BankID på mobil ut av drift

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– 15 år med BankID på SIM-kortet er over. Nå er det appen som gjelder for å få en mobil og trygg BankID, sa leder for ID Jan Bjerved i BankID BankAxept i begynnelsen av juni.

Han oppfordret samtidig nordmenn til å komme i gang med appen før de mister BankID på mobil, slik at man kunne aktivere appen med den gamle løsningen.

Nå er altså dagen kommet, og fra søndag er det kun mulig å bruke Bank-ID med app eller kodebrikke.

De fleste har kommet i gang med appen, opplyser daglig leder Øyvind Westby Brekke i BankID BankAxept til NRK. Han forteller at appen nå har 3,5 millioner brukere.

– BankID-appen er sikrere i bruk. Derfor har kundene til et samlet bank-Norge vært nødt til å skifte mobil-løsning de siste to årene, sier Brekke.

