Snart slutt for BankID på mobil

– 15 år med BankID på SIM-kortet er over. Nå er det appen som gjelder for å få en mobil og trygg BankID. Det er lurt å komme i gang med appen før du mister BankID på mobil, slik at du kan aktivere appen med den gamle løsningen, sier Jan Bjerved, leder for ID i BankID Bankaxept.

1. september blir det slutt på poetiske kombinasjoner av to ord, som har vært en mulighet siden 2009. Nå har imidlertid de fleste meldt overgang til BankID-appen, og i løpet av sommeren blir det altså en nødvendighet dersom man vil slippe å bruke kodebrikken.

