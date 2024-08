Britt fikk stoppet sjefenes spesialavtale. Nå gjelder den alle

– Det står svart på hvitt. Vi skal ha de samme rettighetene som butikksjefene, sier konserntillitsvalgt Britt Skarbø i kleskjeden KappAhl.

Når vi er syke, betaler arbeidsgiver lønn de første 16 dagene. Etter den tid, må ansatte etter hovedregelen søke Nav om sykepenger, ifølge folketrygdloven.

Men en god del arbeidsgivere forskutterer sykepenger til sine ansatte i inntil ett år og sørger selv for å få pengene refundert fra Nav.

Det gjorde også KappAhl – men bare til butikksjefene. Om vanlige butikkansatte ble syke, måtte de søke Nav om sykepenger etter 16 dager. Årsaken til forskjellsbehandlingen var en spesialavtale mellom butikksjefene og ledelsen.

Ble enige med ledelsen

Men arbeidsgiveren kan ikke behandle ansatte og sjefene ulikt. For i lønnsoppgjøret for fire år siden fikk Handel og Kontor (HK) inn en viktig setning i tariffavtalen med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

«Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.»

KappAhl er omfattet av denne avtalen.

Og i lønnsoppgjøret i 2022 ble HK og Virke enige om at medlemmer med tariffavtale har rett på full lønn under sykdom i tre måneder. Men siden butikksjefene i KappAhl allerede hadde en avtale om forskuttering av sykepenger i ett år, sørget Skarbø for at den også skal gjelde for alle ansatte.

– Selv om vi fikk denne rettigheten for fire år siden, har det vært en del fram og tilbake med ledelsen for å få det på plass, sier Skarbø.

Ikke automatisk

Fortsatt kommer ikke pengene automatisk inn på kontoene til de ansatte ved sykdom. HR-sjef Nina Bakker i KappAhl innrømmer at det har tatt lang tid og forklarer at bedriften har ventet på et nytt digitalt system for å registrere fravær. I løpet av høsten skal det rulles ut blant de ansatte.

– Det har tatt lang tid fordi vi trenger et godt system som kan håndtere sykmeldinger fra ansatte, men som også sikrer at bedriften får refundert utgiftene fra Nav, sier Bakker.

Medlemmene har vært tålmodige, forteller den tillitsvalgte. Av totalt 1.000 ansatte er 212 medlemmer av HK.

– Jeg gleder meg til systemet er oppe og går og at det blir en automatikk i at ansatte får lønn når de er syke i mer enn 16 dager, sier Skarbø.

