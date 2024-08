Liten nedgang i arbeidsledigheten

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak med 500 personer i august, opplyser Nav.

– Arbeidsledigheten gikk litt ned i august, men det må sees i sammenheng med at den økte relativt mye i juli. Vi regner med at ledigheten vil fortsette å øke framover. Det skyldes at flere ukrainere registrerer seg hos Nav for å få bistand til å komme i jobb, og at ledigheten fortsatt øker innen blant annet bygg og anlegg, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

