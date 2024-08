Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Isteden vil de ha Sofia Rana inn på Stortinget, melder Klassekampen.

Moxnes – som var Rødts leder i elleve år fram til i fjor da han gikk av etter å ha blitt tatt for tyveri – har sagt at han vil stå på andreplass for Rødt Oslo bak Seher Aydar.

Etter det avisen kjenner til, er det Bjerke, Østensjø og Grorud som har levert forslag til nominasjonskomiteen uten å ha med Moxnes på sine lister.

José Aurelio Gálvez Suárez og Yoran Sandanger, lederne i Rødt Grorud og Bjerke, trekker fram at det er Ranas politiske engasjement i saker som er viktige for dem, som grunnen til at de vil ha henne fremfor den tidligere partilederen.

Men han er på andreplass på listene til Nordre Aker, Sagene, Oslo Vest og arbeiderlaget i Rødt Oslo.

– Vi har ikke råd til å vrake Bjørnar. Han har solid erfaring, er populær i Oslo og trekker stemmer, sier Ayat Majbel Saeid fra Rødt Oslo arbeiderlag.

Selv har ikke Moxnes ønsket å kommentere saken. Fristen for å komme med liste er på lørdag.

