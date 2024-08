Salmar kan bli nødt til å betale dagbøter på over 570 millioner på grunn av lakselus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På lakseselskapets anlegg på Hosenøyan i Trøndelag er det rapportert om 1,6 voksne hunnlus i snitt per fisk, skriver E24. Den lovlige grensa er på 0,5 lus.

Dersom anlegget ikke får lakselusen ned til lovlig nivå innen en uke, har Mattilsynet varslet at selskapet må betale en løpende mulkt på 570.867 kroner.

– Vi vurderer at konsekvensen er alvorlig med bakgrunn i redusert beskyttelse av oppdrettsfisk og vill laksefisk, står det i brevet fra Mattilsynet.

Strategidirektør Runar Sivertsen i Salmar sier at forekomsten av lus har økt på grunn av høyere havtemperatur.

– Men vi har tatt de nødvendige skritt for lusebehandling. Vi forventer at lusenivået vil komme under grensene fastsatt i forskrift innen fristen vi har fått, sier han.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om