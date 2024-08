Riksrevisjonen: Over dobbelt så mange unge uføre som i 2010

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Bibiana Piene/NTB

– Dette er en urovekkende utvikling. Vi har ikke råd til at så mange unge faller utenfor arbeidslivet, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at den arbeidsrettede bistanden fra styresmaktene ikke får flere mellom 18 og 30 år over i arbeid eller utdanning. Kritikkverdig er det midterste av tre nivåer for kritikk fra Riksrevisjonen.

– Mange av dem kan og vil jobbe, og myndighetene må sørge for at de får mulighet til det, heter det i en pressemelding.

Dårlig tilpasset

Undersøkelsen viser blant annet at den arbeidsrettede bistanden ikke er godt nok tilpasset unge utenfor arbeidslivet.

Blant annet er dialogen mellom de unge og Nav mangelfull når det gjelder planer for å de unge i arbeid eller utdanning, slår Riksrevisjonen fast.

Bistanden er heller ikke tilstrekkelig tilpasset unge med sammensatte utfordringer. Unge med psykiske lidelser får ikke i tilstrekkelig grad en helhetlig og koordinert oppfølging av Nav og helsetjenesten.

Høyest i OECD

Undersøkelsen omfatter om lag 344.000 unge mellom 18 og 28 år som fikk arbeidsrettet bistand fra Nav fra 2018 til 2022.

I 2023 fikk drøyt 20.000 unge uføretrygd, mot i underkant av 10.000 i 2010.

Tas arbeidsavklaringspenger (AAP) med, fikk drøyt 50.000 unge slik støtte i 2023, mot i overkant av 45.000 i 2010.

De norske tallene er de høyeste i OECD.

