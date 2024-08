«Sex» vant gjeve priser på Amanda-prisutdelingen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

«Sex» stakk av med Amanda-seieren i viktige kategorier som beste regi, beste hovedrolle, beste birolle og beste filmmanus.

Som regissør og manusforfatter vant Dag Johan Haugerud to Amandaer, mens skuespillerne Jan Gunnar Røise og Siri Forberg vant hver sin – for henholdsvis beste skuespiller i hovedrolle og birolle.

Riktignok tangerte ikke Haugerud sin egen rekord fra 2019, da «Barn» fikk hele ni Amandapriser. Men filmskaperen og forfatteren har flere sjanser til neste år, siden de to påfølgende filmene i trilogien – «Drømmer» og «Kjærlighet» – har premiere denne høsten og vinteren.

Fra seks til én

«Håndtering av udøde» og «Konvoi» var også store favoritter med seks nominasjoner hver. Thea Hvistendahls zombiefilmatisering vant i fire tekniske kategorier, blant annet beste foto. Storfilmen fra krigen endte opp med én Amanda – for beste visuelle effekter.

Filmskaper Benjamin Ree vant prisen for beste norske film med den gripende dokumentaren «Ibelin». Den vant også Amanda for beste klipp.

Silje Evensmo Jacobsens Sundance-vinnende film «Ukjent landskap», om en familie som må finne veien videre etter morens kreftdød, gikk av med Amanda-seieren i klassen for beste dokumentar. Der slo den faktisk «Ibelin».

Badebussen priset

Årets barnefilm ble filmatiseringen av ungdomsbok-bestselgeren «Hør her'a», der Kaveh Tehrani hadde regi. Kriti Surjan Thepade, som i filmen spilte moren til Mahmoud, vant i den nyopprettede kategorien for årets nykommer.

Storhiten «Badebussen» med DJ MøMø og Kjartan Lauritzen var en musikalsk landeplage. Laget bak stakk ikke uventet av med Amanda for beste originalmusikk – som altså var å høre i «Bukkene Bruse på badeland».

«Sulis» vant publikum

Publikumsprisen Folkets Amanda tilfalt Nils Gaups gruveopprørfilm «Sulis 1907», som slo filmer som «Konvoi», «Bukkene Bruse» og «Skomakergata» i kampen om folkets gunst.

Det ble delt ut to hederspriser på Amanda-kvelden i Haugesund. Filmskaperen Berit Nesheim ble hedret med en Æres-Amanda, over tre tiår etter at hennes filmer «Frida» (1989) og «Frida med hjertet i hånden» (1991) ble belønnet med Amandapris.

Gullklapperen, som er en fagpris som deles til en eller flere aktive kunstnere som har gjort en særlig innsats innen norsk film, ble tildelt filmskaperen Anne Augusta Haugsgjerd.

Om Amanda-prisvinnerne

* Beste norske film: «Ibelin» (Regi: Benjamin Ree, produsent: Ingvil Giske)

* Beste regi: Dag Johan Haugerud for «Sex»

* Beste skuespiller i en hovedrolle: Jan Gunnar Røise for «Sex»

* Beste skuespiller i en birolle: Siri Forberg for «Sex»

* Årets nykommer: Kriti Surjan Thepade for «Hør her’a!»

* Beste dokumentarfilm: «Ukjent landskap» (Regi: Silje Evensmo Jacobsen, produsent: Mari Bakke Riise)

* Beste barnefilm: «Hør her’a!» (Regi: Kaveh Tehrani, produsent: Ingvil Sæther Berger og Yngve Sæther)

* Beste kortfilm: «Sivil Ulydighet CT#2» (Regi og produsent: Thomas Østbye)

* Beste utenlandske kinofilm: «Poor Things» (Regi: Giorgos Lanthimos, distributør: The Walt Disney Company Nordic)

* Beste filmmanus: Dag Johan Haugerud for «Sex»

* Beste foto: Pål Ulvik Rokseth for «Håndtering av udøde»

* Beste klipp: Robert Stengård for «Ibelin»

* Beste lyddesign: Bent Holm og Andreas Franck for «Håndtering av udøde»

* Beste originalmusikk: Stein Johan Grieg Halvorsen og Eyvind Skeie og originallåten «Badebussen» skrevet av Per Áki Sigurdsson Kvikne (Kjartan Lauritzen) og Anders Nilsen for «Bukkene Bruse på badeland»

* Beste kostyme: Anne Margaretha Oskal for «Eallogierdu – Tundraens voktere»

* Beste maske/sminke: Live Becker Knudsen (Maskør) og Morten Jacobsen (Makeup Effekt design/SFX) for «Håndtering av udøde»

* Beste produksjonsdesign/scenografi: Linda Jansson for «Håndtering av udøde»

* Beste visuelle effekter: Lars Erik Hansen (VFX supervisor Gimpville), Alex Hansson (VFX supervisor Haymaker), Andreas Hylander (VFX Producer Haymaker) for «Konvoi»

* Folkets Amanda: «Sulis 1907» (Regi: Nils Gaup, produsenter: Tom Vidar Karlsen og Trond Eliassen)

* Æres-Amanda: Berit Nesheim

* Gullklapperen: Anne Augusta Haugsgjerd

