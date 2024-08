Märtha Louises manager kritiserer politiet for bryllupslekkasje

«Vi har etter beste evne forsøkt holde dette hemmelig, og ingen i pressen har klart å få denne informasjonen selv om det er en del som vet om det nå», skriver Carlsen i et brev til Møre og Romsdal politidistrikt, som TV 2 har fått tilgang til.

Carlsen reagerer på at pressen fikk vite av politiet at prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett skal vies på Vinjevollen i Geiranger.

– Dette får selvfølgelig konsekvenser for oss i form av at nå får den delen av pressen vi ikke er så begeistret for, lang tid på å planlegge hvor de kan stå for å få best mulig bilder og alt som hører med det, skriver manageren.

Det var i et vedtak om at TV 2 og NRK får unntak fra et droneforbud under bryllupet, at politiet røpet vielsesstedet.

– Vi er lei oss for at dette ble kjent i mediene uten at vi fikk informere arrangør i forkant, sier stabssjef Hans Martin Gridseth i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.

Han understreker at det ikke ligger i politiet sitt oppdrag å legge føringer for pressen, utover det sikkerhetsmessige.

TV 2 har vært i kontakt med Carina Scheele Carlsen, som viser til presse- og kommunikasjonsansvarlig for bryllupet, Simon Eriksen Valvik.

– Denne dialogen velger vi å holde internt, sier han.

Les også: Kongehuset reserverer seg mot eksklusive fotoavtaler under prinsessebryllupet

Les også: Kongen kunne valgt å vise ryggrad i møte med skandalene (+)

Les også: Flertallet Nordmenn flest mener hun bør si fra seg prinsessetittelen