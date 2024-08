FNs menneskerettskomité kritiserer høyesterettsdom i reineiersak

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Jovsset Ánte Sara ble pålagt å slakte ned store deler av reinflokken sin. Etter at han tapte i Høyesterett, ville ikke Landbruksdirektoratet vente på FNs menneskerettskomités behandling av saken.

Saras advokat Trond Biti skriver ifølge kanalen på Facebook at komiteen mener at vedtaket om å tvinge Sara til å redusere reinflokken sin er i strid med artikkel 27 i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Den lyder slik: «I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter, ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk».

Landbruks- og matdepartementet bekrefter overfor NRK at de har registrert kritikken fra Menneskerettskomiteen.

– Vi vil nå måtte bruke noe tid på å sette oss inn i komiteens uttalelse, og se på hvilke konsekvenser denne vil ha for saken, opplyser departementet til kanalen.

SV krever derimot rask avklaring.

– ⁠Vi forventer at staten raskt retter opp i den urett som er gjort og sørger for at menneskerettsbruddet opphører. ⁠Sara må få tilbake sin reinflokk og sine rettigheter. Det er den norske stats soleklare forpliktelse, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.

