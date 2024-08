Rødt åpner for at dagligvarekjedene skal brytes opp

– Dette er en alvorlig sak. Dersom det har foregått samarbeid mellom kjedene, betyr det at forbrukerne har betalt for mye for dagligvarer i norske butikker over tid, sier dagligvarepolitisk talsperson Lene Westgaard-Halle i Høyre.

Hun tar forbehold om at aktørene bestrider funnet, og at de har varslet at de tar vedtaket videre til Konkurranseklagenemnda.

– Dette vil bli en viktig sak for rettsvesenet å behandle, både for verdikjeden for dagligvarer, for andre handelsaktører og for norske forbrukere, og vi vil følge den med interesse, sier hun.

Frps Sivert Bjørnstad, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, mener det er bra at Konkurransetilsynet endelig har fattet sitt vedtak.

– Så registrerer vi at kjedene stiller seg uforstående til dette. Vi ser fram til en rask, men grundig behandling i Konkurranseklagenemnda, sier Bjørnstad til NRK.

Rødt kaller konklusjonen fra Konkurransetilsynet «knusende». Partileder Marie Sneve Martinussen mener kjedene i praksis fungerer som et oligopol som misbruker sin makt. Vedtaket om milliardgebyr er første steg på veien til opprydding i bransjen, mener Martinussen som løfter diskusjonen om kjedene bør brytes opp.

– Det grunnleggende problemet er at det er så få aktører med så mye makt over et viktig marked. Når den største kjeden, Norgesgruppen, kontrollerer nesten halvparten av dagligvaremarkedet, er det åpenbart at maktkonsentrasjonen er for stor, sier hun.

