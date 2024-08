Kommunalministeren krever svar fra Melhus kommune om nedbygging av matjord

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det lokale bondelaget og fungerende KrF-leder Dag-Inge Ulstein har reagert på den lokale avgjørelsen om å bygge ned jordbruksarealet. Ulstein stilte i august skriftlig spørsmål til Sande om saken, og svaret kom i forrige uke.

Sande skriver i svaret blant annet at saken «viser tydelig at jordvernet ikke har stått sterkt nok i møte med utbyggingsinteresser» og at det er snakk om «store jordbruksarealer av særs høy kvalitet, godt egnet til korndyrking».

Sande skriver imidlertid videre at han trenger mer tid til å sette seg inn i saken før han kan ta stilling til om det er aktuelt for departementet å endre kommunens planer, og han påpeker at dette vil være i strid med prinsippet om lokalt selvstyre.

Ulstein reagerer positivt på Sandes svar.

– Når kommunalministeren nå har erkjent alvoret, håper jeg han setter handling bak ordene og gjør noe konkret med det, slik han har mulighet til, sier han til Nationen.

Riksrevisjonen konkluderte i sin rapport fra i fjor om matsikkerhet og beredskap i landbruket med at for mye matjord blir bygget ned.

