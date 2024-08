Enighet mellom regissører og Spekter – ingen teaterstreik

Løsningen innebærer at den tidligere avtalen videreføres, og at Regiforbundets medlemmer får et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter.

– Dermed unngikk vi en streik som ville ha rammet teatrene og publikumstilbudet i en svært krevende tid for kultursektoren i Norge, sier Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

Partene kom til enighet nesten tre timer på overtid.

– Det er beklagelig at de forhandlingsprosessene som har pågått over en lengre periode før meklingen, ikke medførte forståelse hos Regiforbundet rundt behovet for å endre avtalen slik at den er bedre tilpasset de driftsmessige forholdene og utviklingstrekkene som preger dagens teaterdrift, sier Bratten.

