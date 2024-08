Hageselskap i helvete

---

«Skitten blond»

Manus og regi: Even Torgan

Medskapende skuespillere: Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen, Tora Dietrichson, Tord Kinge, Mahamed Aden Ali

Antiteateret

Det er lummer idyll bak en port sentralt i Oslo. Den rundt hundre år gamle murvillaen er omhyllet av en vakker, stor og frodig hage, viltvoksende og intim. Men som den ene av de tre søsknene som spiller hovedrollene i teaterforestillingen «Skitten blond» skal påpeke, så er det et par planter i det nysådde bedet som ikke har vokst i takt med de andre. Snart skal vi forstå at det ikke er vekstforholdene det er noe feil med, men hva spirene i dette hjemmet er blitt utsatt for.

«Skitten blond» Antiteateret har med denne 22 oppsetninger bak seg, de aller fleste for ungdom og unge voksne. De siste årene har de i stadig større utviklet ny dramatikk skapt i samarbeid mellom regissør og dramatiker Even Torgan og skuespillerne, som tar tak i ulike sider ved norsk virkelighet. «DJ Pedo» og «Før vi dør» er blant de nyere oppsetningene, mens «Rasisten» (2023) i samarbeid med Oslo Nye Teater skapte debatt gjennom det interaktive teaterets forhold til sitt publikum og strukturell maktutøvelse i teatermiljøene.

Nå er kjernen av Antiteateret tilbake, det vil si Even Torgan sammen med medskapende skuespillere. Historien akkurat som forestillingen blitt fortettet, mer allmenn og med et skarpt søkelys på tematikken, uttalt via en kjernefamilie som har kommet til oppgjørets time. Tre søsken utgjør de tilstedeværende fra familien Ramberg, som skal vise seg å være bundet sammen i et vondt fellesskap av nedarvet jævelskap, av livsødeleggende overgrep under oppveksten. «Skitten blond» er et eksistensielt drama, men har også thrillerens dramaturgi, en «hvem gjorde det?»-tilnærming til et sårt og alvorlig tema.

Søsteren Julie (Tora Dietrichson) river plasteret av såret i Antiteaterets nye stykke. (Antiteateret)

I «Skitten blond» skjules ikke misfargingen tross en perfekt ramme av et gjenkjennelig vestkantmiljø. Eller hvor perfekt er den egentlig, når eldstebroren HC (Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen) åpenbart er manipulativ, følelsesmessig hemmet og dominerende? Det går ut over den mentalt labile søsteren Julie (Tora Dietrichson) og den sammensatte, mulig enda skjørere lillebroren Jørgen (Tord Kinge).

Publikum er også denne gangen en del av forestillingen, men konfronteres ikke så direkte som i enkelte av Antiteaterets tidligere oppsetninger. Det gjør «Skitten blond» mer tilgjengelig, men ikke mer behagelig av den grunn. Vi advares på forhånd om at tematikken kan «trigge», og vi vet det uhyggelige ligger i skyggene. Men i det minste kastes ikke publikum på dør, slik det utviklet seg i «Rasisten».

Humoren blir det forløsende, på en litt urovekkende måte. Vi ler av den befriende satiren, av dynamikken søsknene imellom, av hvordan middelklassen tas på kornet. Samtidig venter vi på at alt brått kan snu. Slik HCs datter Jenny (5 år) gjør da hun får vite at de «kuleste» jentene på danseskolen ikke kommer i bursdagen hennes likevel.

Antiteateret spiller «Skitten blond» i en hage i Oslo. Her Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen som HC. (Antiteateret)

Men vi ankommer til idyll. Et stort bord er pyntet i hagen. Vi skal i barnebursdag, med hatter, tallerkener, kopper, girlandere og ledninger med lys fra tærne til boden bak oss. På grillen er pølsene på gang. Den ene av skuespillerne tar ordet og sier at stykket begynner først når en fra publikum kommer fram og trekker duken og alt som er på den av det pyntede bordet. Det ligger mye symbolikk i den handlingen.

Publikummeren som reiser seg og skreller bort duk og pynt får hatten på hodet og blir en abstrakt personifisering av «Jenny 5 år», mens duken som rives av bordet er som om Henrik Ibsen hadde hatt Norgesplaster og revet opp den tynne sårskorpen allerede idet teppet gikk opp. Antiteateret på sin side tar røsket til gaffateipnivå.

Storebror HC er eieren av huset. Hans ord og vilje er lov. Ikke noe å diskutere. Han har fått minstebror Jørgen til å komme litt tidligere, og bosser han rundt i opprydningen av rotet «Jenny» har forårsaket før gjestene ankommer. Også søsteren Julie kommer tidlig. Hun har lettheten de andre ikke har, men også sår som ikke lenger lar seg le bort. Julie er også bindeleddet mellom de tre, som alle er avhengige av. Nå skal hun bryte fellesskapet i det tilsynelatende sterke søskenskapet.

Tord Kinge spiller Jørgen i Antiteaterets «Skitten blond» . (Antiteateret)

Even Torgan lar innrammingen definere utgangspunktet. En hage i et tilbaketrukket strøk. En vellykket familie, eller snarere de brokete restene eller arvtakerne til den. Virkemidlene er påklistret, men smartere brukt i dette stykket enn tidligere. Det skaper troverdighet. Også skuespillerne er solide. Ditlev-Simonsen spiller fram et arveanlegg som gjør han framfus, maktarrogant og utålelig. Dietrichson driver den humoristiske motoren, men det er også hennes Julie som har makten til å grave fram fortiden.

Her er korte tilbakeblikk til barndom. En klein telefon med moren som ringer for å gratulere Jenny med dagen. Så kommer Kevin (Mahamed Aden Ali) inn i hagen. Han løper rundt og leter etter lillebroren på 4 år som er forsvunnet. Etter hvert som stykkets tematikk kommer fram i dagen som seig og blødende bek, vokser også vår bekymring for 4-åringen mens Kevins fortvilelse øker.

Antiteaterets frampek og fantasieggende distraksjoner skaper uhygge like sikkert som en nødbrems stanser et tog. Og ingen vet om det er falsk alarm eller ikke. Den latente mistroen særlig HC viser overfor Kevin har en rasistisk undertone. Den homofile Jørgens ambivalente tiltrekning mot Kevin åpner for en skambelagt kompleksitet i skikkelsen som Kinge spiller ut på mesterlig og nyansert vis. Ramberg-familien er en betent verkebyll. Nå skal den sprekke.

Tora Dietrichson og publikum. (Antiteateret)

Antiteateret har innimellom slitt litt med å avslutte dramaene på en måte som ikke blir klisjéaktig eller forutsigbart. Det er ingen stor bombe at det som må fram i dagen i «Skitten blond» er ubehagelig, vondt og ødeleggende. Herfra vil det være mange utveier, hvor noen åpenbart vil gjøre vondt verre.

Når de lander godt, men samtidig på et vis som sitter lenge i kroppen etterpå, er det fordi de medskapende skuespillerne sammen med Torgan har funnet den mest sannsynlige utgangen. Også den er skremmende, som en pekepinn på at traumene «Skitten blond» avdekker i hagen verken lar seg viske ut eller er enestående for de tre skadeskutte individene det gjelder. De som må finne ut hvordan de skal leve videre med seg selv og hverandre.

Spilles i en hage i General Birchs gate i Oslo.