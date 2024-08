Nora Haukland har fått status som fornærmet

– Hun har status som fornærmet, og Oslo tingrett har oppnevnt meg som bistandsadvokat for henne i sak som vurderes som vold i nære relasjoner. Nora har selv ikke anmeldt noe, men forholder seg til at politiet har valgt å etterforske dette, sier Elden til NTB.

Haukland, som var i et forhold med Høiby fra 2022 til 2023, har i sosiale medier anklaget ham for vold.

Også Juliane Snekkestad, som var i et forhold med Marius Borg Høiby fra 2018 til 2022, har anklaget ham for vold og skal i avhør. Det skjer på tirsdag, opplyser bistandsadvokat Petter J. Grødem til TV 2.

– Det er to grunner til at hun ønsker å forklare seg for politiet. Det første er at hun ønsker å få fram sin historie og sannheten rundt den. Det andre er at hun ønsker å bidra til at dette ikke skal skje igjen. Det koster å forklare seg. Utover det har jeg ingen ytterligere kommentarer på nåværende tidspunkt, sier han.

Høiby skal avhøres av politiet denne uken. Hans forsvarer Øyvind Bratlien sa mandag at han ikke ønsker å kommentere de nye anklagene ettersom det er en pågående politisak.

– Som forsvarer for Marius er det ikke mulig eller riktig av meg å kommentere enhver ny påstand eller opplysning i mediene. Vi kommer tidligst til å kommentere noe mer hvis politiet tar nye formelle skritt i saken, skrev forsvareren i en melding til NTB.

Les også: «Lille Marius» ble først dømt av offentligheten (+)

Les også: Marius Borg Høiby ble pågrepet ved skole etter avtale med politiet

Debatt: Kong Harald må ta et offentlig oppgjør mot vold (+)