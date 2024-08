Statsministeren til årets førsteklassinger: – Ta vare på hverandre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjorde det klart for de ferske skoleelevene at det ikke er fargen som betyr noe.

– Uansett farge på skolesekken, uansett hvor du kommer fra, og uansett hvor du skal i livet, så har dere som er her i dag, det viktigste til felles: Dere liker å leke. Dere har lyst til å lære. Og dere har foreldre som er fryktelig stolte av dere, sa Støre blant annet i sin tale til førsteklassingene på Brynseng skole i Oslo mandag.

Støre sa at han er stolt over at vi har en fellesskole i Norge, der alle møtes i de samme klassene.

– Og når jeg står her og ser dere, er jeg optimistisk og glad – på deres vegne – og på Norges vegne. Ta vare på hverandre. Bygg fellesskap. Og nyt tiden. Lykke til med skolestart!

Også kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) var med under besøket på Brynseng skole.

