Siktede etter Prinsdal-skyting avhøres

Politiet opplyste først om at skytingen fant sted på Hauketo. Riktig sted er ifølge politiet Prinsdal. Prinsdal er et boligstrøk i bydel Søndre Nordstrand i Oslo.

Politiadvokat Trine Elisabeth Selnes i Oslo politidistrikt vil ikke gå inn på hendelsesforløpet eller motivet for skytingen, men opplyser at det ikke fremstår som en tilfeldig handling, skriver hun i en epost til NTB.

Både siktede og fornærmede er kjent for politiet fra før. Ingen ble skadet i hendelsen.

Politiet meldte klokken 1.07 at de rykket ut etter melding om et høyt smell og skrik på Hauketo. Knappe 20 minutter senere bekreftet de at det hadde blitt avfyrt skudd. En person ble da pågrepet, og politiet beslagla et våpen.

