Lovbrudd avdekket i tre av fire avlastningsboliger

Barna risikerer å ikke få hjelp i tråd med behovene de har. Det kan innebære lavere mestringsevne enn det som er barnas potensial, en forverring i fysisk og psykisk helse og dårligere mulighet for sosial deltakelse, ifølge Helsetilsynets rapport.

Rapporten oppsummerer tilsyn som statsforvalterne har gjort i sine fylker i 2022 og 2023. Det ble undersøkt om barn i barne- og avlastningsboliger fikk habiliteringen de hadde behov for.

Det ble funnet lovbrudd på en rekke områder.

Store konsekvenser for barna

Et gjennomgående funn er at det ikke var en systematisk oppfølging av praksis. Det var få aktiviteter for å følge med på at barnas tjenestetilbud ble planlagt, hvordan tjenester ble gjennomført, og om de ble evaluert og korrigert der det var nødvendig.

– Manglende eller mangelfull habilitering fikk dermed pågå over tid uten at dette ble fanget opp eller ble korrigert. Dette er alvorlig, sier direktør Sjur Lehman i Helsetilsynet.

Konsekvensene for barna kan bli store, understreker Lehman.

– Manglende mål og tilhørende tiltak har i flere tilfeller ført til funksjonsfall for barna, for eksempel språkutvikling som reverseres, sier han.

Kommunene har ikke lagt godt nok til rette for at foreldrene kan medvirke, og heller ikke at barna selv kan medvirke og ha innflytelse over i sin egen habilitering i barne- og avlastningsboligene, ifølge rapporten.

De mest sårbare barna

Barneombud Mina Gerhardsen etterlyser endring etter rapporten.

– Vår forventning er at disse institusjonene blir regulert bedre, på samme måte som andre institusjoner for barn, sier Gerhardsen til NRK.

Hun understreker at sist det ble gjort tilsyn, var over 14 år siden.

– Vi snakker om tilbud som gjelder for noen av de mest sårbare barna våre, som ofte ikke kan si fra selv om situasjonen de er i. De trenger at kvalitet og sikkerhet blir ivaretatt, sier Gerhardsen.

