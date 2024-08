En pågrepet etter skyting ved Hauketo i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Politiet i Oslo opplyser at de har kontroll på det de antar er begge parter i saken, etter at det ved 1-tiden ble avfyrt skudd på Hauketo.

– Det er en relasjon mellom disse. Det er kun den ene parten som blir pågrepet, skriver politiet.

Politiet meldte klokken 1.07 at de rykket ut etter melding om et høyt smell og skrik. Knappe 20 minutter senere bekreftet de at det hadde blitt avfyrt skudd. Da hadde politiet kontroll på en person samt det aktuelle våpenet.

Ingen personer er meldt skadet.

Operasjonsleder Marita Aune opplyser klokken 3.19 at politiet fortsatt ikke har fått klarhet i hendelsesforløpet, men at de foretar kriminaltekniske undersøkelser som kan belyse dette mer.

