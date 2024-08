Verdenspremiere for Poppes storfilm om Vidkun Quisling

Det var flere kjente som dukket opp på den røde løperen i Haugesund søndag kveld til verdenspremieren av filmen «Quislings siste dager». Filmen kan sees på norske kinoer fra og med 13. september.

Det er Gard Bjørnstjerne Eidsvold (58) som spiller hovedrollen, Vidkun Quisling.

Poppes nye satsing springer ut av omfattende research, og blant kildene er en dagbok signert presten Peder Olsen. Olsen var den ene av Quislings to sjelesørgere i fengslet fra arrestasjonen og fram til henrettelsen 24. oktober 1945.

– Vidkun Quisling er en gåte for oss. Peder Olsens dagbøker viser at han kjempet en desperat kamp for å redde sitt liv og sitt ettermæle, at han sto på sitt, men i møtene med sin sjelesørger på cella, ble han presset til bristepunktet, har regissør Erik Poppe tidligere sagt til NTB.

Poppe er en av Norges mest kjente regissører og står bak filmer som «Kongens nei», «Hawaii, Oslo» og snart «Quislings siste dager».

Den prestisjefylte filmfestivalen avholdes i år fra 17. til 23. august. Dette er 52 gang festivalen arrangeres.

Mange skuespillere, regissører og produsenter er til stede for å oppleve årets festival.

