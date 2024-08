UD: Mpox-situasjonen er alvorlig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Situasjonen er alvorlig når WHO nå erklærer en internasjonal folkehelsekrise, sier utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim til VG fredag.

Utbruddet har rammet flere afrikanske land, spesielt Kongo. Det er også oppdaget tilfeller av sykdommen i Sverige og Pakistan.

Utenriksdepartementet oppgir at smitten har spredt seg til totalt 13 land. Tidligere fredag hevet Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) risikonivået fra lav til moderat.

FHI vurderer risikoen for Norge som lav. Til VG oppgir de at de ikke ser det nødvendig med tiltak for reisende fra rammede land nå.

– Norge kan påvirkes dersom smittede personer ankommer landet, men det er lav sannsynlighet for stor spredning fra disse. De gjeldende rådene og tiltakene i Norge vurderes som tilstrekkelige, sier Preben Aavitsland, fagdirektør i FHI.

Hvis det skulle komme noen tilfeller til Norge, regner FHI med at risikoen for at de skal utvikle alvorlig sykdom er svært lav.

– Dødsrisikoen antar vi er langt under én prosent, sier Aavitsland.

Mpox, tidligere kjent som apekopper, er en virussykdom som gir feber og et karakteristisk utslett, hodepine, muskelsmerter og hovne lymfeknuter. Den nye muterte varianten som nå spres, kan lettere spres ved nærkontakt, mens forrige variant primært smittet ved seksuell kontakt.

