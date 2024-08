Hever mpox-risikoen fra lav til moderat

På grunn av smitten i Afrika heves byråets vurdering av risikoen fra «lav» til «moderat» for befolkningen i EU og for folk som reiser til områder med smitte.

– På grunn av de tette båndene mellom Europa og Afrika må vi være beredte på flere importerte tilfeller, sier ECDC-sjef Pamela Rendi Wagner fredag.

ECDC mener imidlertid at sannsynligheten for vedvarende smitte i Europa er lav, og viser til at importerte smittetilfeller identifiseres tidlig og at tiltak iverksettes raskt.

Svenske regjeringen tar grep

Tidligere denne uken ble det påvist mpox i Sverige. Det var det første smittetilfellet registrert utenfor Afrika. Personen i Sverige som fikk påvist mpox, hadde nylig vært i et område i Afrika hvor det er et stort utbrudd.

Den svenske regjeringen kalte fredag inn Gruppen för strategisk samordning (GSS) etter at det ble kjent at smitten var i Sverige.

Senere ble det også oppdaget mpox-smitte hos tre personer i Pakistan. De tre hadde nylig vært i De forente arabiske emirater.

Verdens helseorganisasjon (WHO), som onsdag erklærte mpox som en internasjonal folkehelsekrise, har advart om at det sannsynligvis kommer flere tilfeller til Europa.

Over 17.000 smittetilfeller

Det pågående utbruddet av mpox startet i Kongo i slutten av juli, og siden har viruset utviklet en ny variant som tilsynelatende spres lettere ved nærkontakt. Den skiller seg dermed fra den forrige varianten, som primært smittet ved seksuell kontakt.

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC) advarer om at en mangel på vaksiner kan gjøre det vanskelig å stanse spredningen av mpox. (Moses Sawasawa/AP)

Ifølge det Afrikanske senteret for smittevern (Africa CDC) har det så langt i 2024 blitt påvist minst 17.541 smittetilfeller i 12 ulike land i Afrika.

Samtidig har minst 517 personer dødd som følge av viruset. Africa CDC anslår at 96 prosent av mpox-smittetilfeller og 97 prosent av mpox-dødsfall har blitt registrert i Kongo.

IFRC advarer om vaksinemangel

Den internasjonale Røde Kors- og Røde Halvmåne-føderasjonen (IFRC) advarer om at det ikke er i nærheten av nok mpox-vaksiner i Afrika.

– Det er en kritisk mangel på testing, behandling og vaksiner over hele kontinentet. Disse manglene er et hinder for å klare å kontrollere utbruddet, sier Bonwyn Nichol i IFRC.

Den danske vaksineprodusenten Bavarian Nordic har sagt at det vil produsere 10 millioner doser vaksiner mot den nye mpox-varianten innen 2025, og at det allerede har 500.000 doser klare på lager.

Selskapet har også bedt EUs legemiddelråd EMA om å godkjenne vaksinen for bruk på barn mellom 12 og 17 år.

– Barn og ungdom rammes uproporsjonalt av mpox i Afrika, noe som belyser hvor viktig det er å utvide tilgangen til vaksinen for denne sårbare målgruppen, sier selskapets sjef Paul Chaplin i en uttalelse.

Den internasjonale vaksinegruppen Gavi har sagt de vil bruke 500 millioner dollar på å utstyre land som er rammet av mpox-utbruddet, med vaksiner. Gavi-stiftelsen hjelper land med mindre ressurser med å kjøpe og distribuere vaksiner.