Støre om bråket rundt kongefamilien

– Jeg skal ikke kommentere detaljene i det vi nå har fulgt med på de siste dagene, men det er en familie med noen helt klare utfordringer, noe som også gjelder en god del andre familier i Norge. Denne familien må i motsetning til dem tåle fullt flomlys på det. Det kan jeg forestille meg er en stor belastning, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

De siste dagene har det stormet rundt kongehuset, etter at Marius Borg Høiby ble siktet for vold mot en kvinne. Også tidligere i sommer har prinsesse Märtha Louises rolle og hennes bryllups-gin skapt debatt.

Støre mener at oppslutningen rundt kongefamilien og monarkiet står støtt i Norge. Og han roser jobben de gjør.

– Dette er et øyeblikk hvor vi stopper opp og stifter bekjentskap med at dette er en familie. Og i familier er det også utfordringer og problemer, også i denne familien, sier han.

Solberg: – Leit

Også Høyre-leder Erna Solberg synes saken er lei.

– Først og fremst er det leit for offeret i selve saken. Og så er det leit for kongefamilien at det skjer. Det er faktisk også sånn at når folk har rus- og psykiske problemer, som det ser ut som Marius har, så hadde de kanskje fortjent å få lov til å ta de vanskelige sakene sine uten full mediedekning. Så jeg har veldig sympati for at dette er vanskelig for dem, sier hun.

Høiby har selv beklaget hendelsen i en uttalelse.

– Forrige helg skjedde noe som aldri skulle ha skjedd. Jeg utøvde kroppskrenkelser og ødela gjenstander i en leilighet i alkohol- og kokainrus etter en krangel, skrev Høiby.

Han fortalte at han i lengre perioder har slitt med rus- og psykiske problemer, men understreket at dette ikke er en unnskyldning.

– Krevende situasjon

Høyre-lederen tror ikke saken er skadelig for monarkiet.

– Kongen, dronningen, kronprinsen og kronprinsessen gjør en så fabelaktig innsats. Jeg tror rett og slett at veldig mange familier som opplever vanskelige saker i sin egen familie, for eksempel psykiske utfordringer eller ungdom som har rusproblemer, at de får en viss gjenkjennelse og kanskje har litt medfølelse, sier hun.

Heller ikke i SV tror partileder Kirsti Bergstø at sakene er egnet til å svekke kongefamiliens status. Hun kaller situasjonen krevende for kongehuset.

– Veldig mange i Norge er glad i kongefamilien vår og jeg tror at lite rører ved det. Det gjelder også dem i partier som mener at posisjoner er noe man velges til og ikke skal gå i arv, sier Bergstø.

Venstre: Kongehuset må rydde opp

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum roser også innsatsen kongefamilien legger ned for Norge.

– Det er en del vanskelig som skjer rundt kongefamilien nå. Men de står veldig trygt og veldig godt. Og det er bra for Norge, sier han.

Venstre-leder Guri Melby ser derimot de siste ukenes hendelser rundt kongefamilien i et mer prinsipielt lys.

– Det er ingen tvil om at det er noen utfordringer som kongehuset er nødt til å rydde opp i. Det som handler om måten Märtha Louise skal bruke prinsessetittelen på er en del av det. Også handler det om kongehusets måte å håndtere det som kanskje oppleves som familieinterne problemer, men som jo blir problemer som også er i offentligheten, sier Melby.

– Veldig tragisk

Venstre er del av et mindretall på Stortinget som ønsker å avskaffe monarkiet. Samtidig er partiet tydelig på at de mener dagens kongefamilie representerer Norge på en god måte.

– Vi kommer til å følge med på måten kongehuset håndterer Norge på, sier Melby.

– Dette er en ganske feil bakgrunn å diskutere monarkiet på. For meg handler det om prinsipielle spørsmål og ikke det som ser ut som en krise, kanskje først og fremst for den som er offer i denne saken, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen til NTB.

MDG-leder Arild Hermstad sier at han ikke mener det vil være riktig å reise en debatt om monarkiet i Norge på bakgrunn av de pågående sakene.

– Dette viser at også folk i kongelige sirkler sliter med mange av de samme tingene som vanlige folk gjør. Det er på en måte greit å konstatere at det er slik, samtidig er det jo veldig tragisk, sier Hermstad.

Betyr mye

KrF-nestleder Dag-Inge Ulstein sier at han setter pris på jobben kongefamilien gjør og at det betyr mye for ham.

– Alle familier har sine utfordringer. Og jeg mener at vi ikke skal stå her og grave i det. Jeg forstår at det er en veldig vanskelig situasjon, sier han.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug betegner sakene rundt kongehuset som vanskelig.

– Jeg mener kongehuset gjør en veldig viktig jobb. Og jeg håper de greier å komme seg videre, sier Listhaug, som er varsom med å kommentere den pågående saken.

