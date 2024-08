Brann i boligkompleks i Bodø – to personer til sykehus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Politiet har iverksatt evakuering og jobber med å få oversikt på stedet, skriver operasjonsleder Tommy Bech i Nordland politidistrikt i politiloggen klokken 2.21

Rett over klokken tre melder politiet at to personer er fraktet til sykehus. Skadegraden er ukjent.

– Politiet jobber fortsatt med å skaffe oversikt over beboere, skriver politiet.

Det opplyses videre at det brenner kraftig i boligkomplekset i utkanten av Bodø sentrum.

Rett over klokken 4 melder politiet at samtlige leiligheter er gjennomsøkt og evakuert.

Evakueringssenter opprettet

– Vi har evakuert boenheter som ligger i tilknytning til åstedet og vurderer fortløpende om evakueringen må utvides, skriver politiet.

Til VG opplyser operasjonslederen ved 3-tiden at det er flere titall personer registrert på adressen. Politiet jobbet da med å komme i kontakt med alle beboerne.

– Kommunen har opprettet et evakueringssenter, og rundt 15 personer er sendt dit, sa operasjonsleder Bech til avisen.

Lettere skader

VG får opplyst av pressevakt Helen Langfors Åsli ved Nordlandssykehuset at de to pasientene er lettere skadet. Beredskapsnivået på sykehuset ble hevet til gult nivå da brannen oppsto, men avisen får bekreftet av sykehuset at dette er avblåst ved 3.30-tiden.

– Det er en stor brann. Vi har alt av mannskaper på jobb og har kalt inn ekstramannskaper. Det er fire brannbiler på stedet per nå, sa vaktleder Vaktleder Andreas Skindlo ved 110-sentralen til NRK i 2-tiden.

Naboer Avisa Nordland har vært i kontakt med sier de våknet av et eksplosjonsartet smell.

