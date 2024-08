MDG-leder vil teste cannabis-salg i Norge

– Vi foreslår at cannabisutsalg skal testes ut i praksis ved at det gjennomføres et prøveprosjekt med strengt regulert omsetning av cannabis i Oslo, sier MDG-leder Arild Hermstad til Aftenposten.

Han mener Oslo er et ideelt sted og starte, og at prosjektet vil bidra til å begrense ungdomskriminalitet.

– Det er jo i Oslo at ungdomskriminaliteten er verst. De kriminelle gjengene får mye av omsetningen sin fra salg av cannabis, og det er disse gjengene som rekrutterer ungdom inn i kriminelle løpebaner, sier Hermstad.

Hermstad sier at utsalget for eksempel kan foregå ved apoteker, og at man må ha strenge krav til kjøp. Krav som 20 års aldersgrense, krav om å være folkeregistrert i Oslo og et tak for hvor mye man kan kjøpe i måneden.

Han ber Venstre og Høyre i Oslo-byrådet om å sende en søknad til regjeringen om at dette skal gjennomføres i Oslo. MDG vil også fremme forslaget i bystyret.

