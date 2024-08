12.590 står fortsatt i studentboligkø: – Tallene gjør meg bekymret

– Disse tallene gjør meg bekymret for situasjonen studenter står i. At hele 12.500 studenter står i kø den uken de skal begynne på studier, er ille. I tillegg vet vi at studenter som kjemper om studentboliger, må konkurrere om dyre boliger på det private leiemarkedet, sier Kaja Ingdal Hovdenak, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO mener kommuner, samskipnader, regjeringen og andre som vil bygge, må sette seg ned og finne løsninger.

– Nå må det bygges langt flere studentboliger, og det må bygges raskere. Vi må også få ordnet det slik at prisene på det private leiemarkedet ikke er en hindring, slik at studenter kan fokusere på studiene i stedet for å stå i boligkø, sier Hovdenak.

Ber studenter fortsette å lete

Mellom 2. og 14. august ble det tildelt 866 studentboliger. Til sammenligning fikk 3.081 studenter tilbud om studentbolig mellom 2. og 15. august i 2023.

Tallene kommer fram i en nasjonal innhenting av køtall og antall tildelte studentboliger i regi av Samskipnadsrådet.

Styreleder i Samskipnadsrådet, Rita Hirsum Lystad, deler studentenes bekymring.

– Det bekymrer meg at køtallene er så høye ved studiestart. Vi håper det vil løse seg, og jeg vil be studentene om å fortsette å lete. Samtidig er det viktig for meg å presisere at dette er tall over studenter som ønsker å bo i studentbolig, ikke en undersøkelse av hvor mange studenter som står helt uten bolig, sier hun.

Ber om økt innskuddssats

Studentsamskipnadene vil bygge flere studentboliger, men ber om at tilskuddssatsen må økes.

– I dag er det mange aktører som har avventet å bygge på grunn av svært høye kostnader. I samme periode bygger samskipnadene flere tusen boliger og har i år 4500 under bygging i hele landet, sier Lystad.

Hun mener det viktigste tiltaket regjeringen kan gjøre i kommende statsbudsjett er å øke tilskuddssatsen til 40 prosent av kostnadsrammen.

– På den måten kan vi bygge flere studentboliger og tilby enda flere studenter en bolig til studiestart, sier hun.

